Вознесенская (Пашкова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Пашкова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Вознесенский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич

Чертково Ростовской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич

г. Азов
Смерть
2007
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