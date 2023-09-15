Вознесенская (Пашкова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Вознесенский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич
Чертково Ростовской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознесенский Владимир Алексеевич
г. Азов
Смерть
2007