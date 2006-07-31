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Вознесенский Александр Владимирович

Место рождения

Чертково Ростовской обл

Дата рождения

19.08.1947

Дата смерти

31.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1947

Отец: Вознесенский Владимир Алексеевич

Мать: Вознесенская Клавдия

Чертково Ростовской обл
Бракосочетание
1973

Жена: Вознесенская Капиталина

Воронеж
Рождение ребёнка
08.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознесенская Капиталина

Рождение ребёнка
06.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознесенская Капиталина

Отрадное Воронежской обл
Смерть
31.07.2006
Отрадное Воронежской обл
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