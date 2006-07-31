Вознесенский Александр Владимирович
Место рожденияЧертково Ростовской обл
Дата рождения19.08.1947
Дата смерти31.07.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1947
Чертково Ростовской обл
Бракосочетание
1973
Жена: Вознесенская Капиталина
Воронеж
Рождение ребёнка
08.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознесенская Капиталина
Рождение ребёнка
06.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознесенская Капиталина
Отрадное Воронежской обл
Смерть
31.07.2006
Отрадное Воронежской обл