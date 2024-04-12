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(Вознесенская) Любовь Алексеевна
(Вознесенская) Любовь Алексеевна
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Древо
Место рождения
Волчно-Бурлинское
, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
1909
Дата смерти
1911
Пол
Женский
Отец
Вознесенский Алексей Иванович
1873 г.р.
Мать
Вознесенская Елизавета Ивановна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Вознесенский Алексей Иванович
Мать:
Вознесенская Елизавета Ивановна
Волчно-Бурлинское
, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1911
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