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(Вознесенская) Любовь Алексеевна

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вознесенский Алексей Иванович

Мать: Вознесенская Елизавета Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1911
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