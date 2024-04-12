Черепанова (Вознесенская) Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич
с. Бурановское, Шадринская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черепанов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно