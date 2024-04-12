Черепанова (Вознесенская) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Вознесенская) Серафима Ивановна

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Вознесенский Иван Николаевич

Мать: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич

с. Бурановское, Шадринская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Черепанов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Черепанов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
Неизвестно
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