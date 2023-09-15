Черепанов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна

с. Бурановское, Шадринская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Черепанов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно
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