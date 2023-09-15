Черепанов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна
с. Бурановское, Шадринская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черепанов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Черепанова Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно