Федоровская (Вознесенская) Агния Ивановна
Место рожденияС. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Дата рождения19.01.1868
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1868
С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Федоровский Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1897
Сын: Федоровский Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Федоровский Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1904
Дочь: Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1905
Сын: Федоровский Петр Евгеньевич
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1910
Дочь: Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917