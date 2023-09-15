Федоровская (Вознесенская) Агния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровская (Вознесенская) Агния Ивановна

Место рождения

С. Старо-Бутырское, Барнаульский край

Дата рождения

19.01.1868

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1868

Отец: Вознесенский Иван Николаевич

Мать: Вознесеская Евлампия Яковлевна

С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Бракосочетание
1888

Муж: Рыбкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Федоровский Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1897

Сын: Федоровский Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Федоровский Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
11.09.1904

Дочь: Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1905

Сын: Федоровский Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1910

Дочь: Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Федоровский Евгений Александрович

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровский Евгений Александрович

Смерть
1917
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