Федоровский Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1879
курсы Барнаульского духовного училища
Работа или профессия
20.12.1880
псаломщик Петропавловской церкви с.Белоярское
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Федоровский Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1897
Сын: Федоровский Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Федоровский Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1904
Дочь: Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1905
Сын: Федоровский Петр Евгеньевич
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1910
Дочь: Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Отбыл воинскую службу. Пасечник
Смерть
Неизвестно