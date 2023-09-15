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Федоровский Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1879
курсы Барнаульского духовного училища
Работа или профессия
20.12.1880
псаломщик Петропавловской церкви с.Белоярское
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Федоровский Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1897

Сын: Федоровский Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Федоровский Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1904

Дочь: Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1905

Сын: Федоровский Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1910

Дочь: Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоровская Агния Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Отбыл воинскую службу. Пасечник
Смерть
Неизвестно
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