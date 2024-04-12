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Федоровский Владимир Евгеньевич

Место рождения

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния

Дата рождения

03.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897

Отец: Федоровский Евгений Александрович

Мать: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Работа или профессия
?.02.1920
Барнаульский ВК
Военный фельдшер
Рождение ребёнка
23.07.1925

Дочь: Невярович Алевтина

Мать ребёнка: Федоровская Агния Семеновна

Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Федоровская Агния Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоровская Агния Семеновна

Военная служба
Неизвестно
380 сд СибВО
С февраля 1920 по 16.04.1944
Смерть
Неизвестно
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