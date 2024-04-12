Федоровский Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897
Работа или профессия
?.02.1920
Барнаульский ВК
Военный фельдшер
Рождение ребёнка
23.07.1925
Дочь: Невярович Алевтина
Мать ребёнка: Федоровская Агния Семеновна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Федоровская Агния Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
380 сд СибВО
С февраля 1920 по 16.04.1944
Смерть
Неизвестно