Федоровская (Повышева) Агния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровская (Повышева) Агния Семеновна

Место рождения

Вятка

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятка
Рождение ребёнка
23.07.1925

Дочь: Невярович Алевтина

Отец ребёнка: Федоровский Владимир Евгеньевич

С. Белоярск, Барнаульского района, Алтайского края
свид о рождении lll-РД 529849
Рождение ребёнка
23.11.1927

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Федоровский Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровский Владимир Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
С. Повалиха
Учитель начальных классов
Смерть
1974
Барнаул
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