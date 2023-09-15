Федоровская (Повышева) Агния Семеновна
Место рожденияВятка
Дата рождения31.12.1900
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятка
Рождение ребёнка
23.07.1925
Дочь: Невярович Алевтина
Отец ребёнка: Федоровский Владимир Евгеньевич
С. Белоярск, Барнаульского района, Алтайского края
свид о рождении lll-РД 529849
Рождение ребёнка
23.11.1927
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Федоровский Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
С. Повалиха
Учитель начальных классов
Смерть
1974
Барнаул