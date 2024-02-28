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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Письмо от учителя Белоярского сельского училища В. Шадрина в совет Общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии об открытии народной библи Показать все
Письмо от учителя Белоярского сельского училища В. Шадрина в совет Общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии с просьбой об открытии нар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
752Белоярское, с. зав.при рч. Большой Черемшанке.з. 15 л. 43волость100248277Церковь православная 1. Почтовая станция. Завод крупчатный.Показать скан
Список населённых мест Томской губернии на 1911 год
№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
1Соло Белоярское36530, а проселочным тракт. 18здесь427
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Белоярск