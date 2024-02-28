село Белоярское, село Белоярское, Барнаульский уезд, Томская губерния (на 1913) — Familio

Белоярское

Барнаульский уезд, Томская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Письмо от учителя Белоярского сельского училища В. Шадрина в совет Общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии об открытии народной библи Показать все
Письмо от учителя Белоярского сельского училища В. Шадрина в совет Общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии с просьбой об открытии нар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
752Белоярское, с. зав.при рч. Большой Черемшанке.з. 15 л. 43волость100248277Церковь православная 1. Почтовая станция. Завод крупчатный.
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Белоярская волость
1Соло Белоярское36530, а проселочным тракт. 18здесь427

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Томская губерния, Барнаульский уезд, Белоярская волость
село Белоярск
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