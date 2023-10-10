Федоровский Петр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1905
Дата смерти08.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1905
Рождение ребёнка
12.02.1933
Сын: Федоровский Евгений Петрович
Мать ребёнка: ?
Реабилитация осужденного
10.07.1989
Прокуратура Алтайского края
Реабилитирован
Работа или профессия
Неизвестно
Павловский район, с Шалаболиха
Заведующий отделением связи
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
08.11.1937
Барнаул, приговор ВМН. Расстрелян
Реабилитирован 10.07.1989 прокуратурой АК