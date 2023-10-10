Федоровский Петр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоровский Петр Евгеньевич

Федоровский Петр Евгеньевич

Место рождения

Белоярское, Белоярская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

11.09.1905

Дата смерти

08.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1905

Отец: Федоровский Евгений Александрович

Мать: Федоровская Агния Ивановна

Белоярское, Белоярская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1933

Сын: Федоровский Евгений Петрович

Мать ребёнка: ?

Реабилитация осужденного
10.07.1989
Прокуратура Алтайского края
Реабилитирован
Работа или профессия
Неизвестно
Павловский район, с Шалаболиха
Заведующий отделением связи
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
08.11.1937
Барнаул, приговор ВМН. Расстрелян
Реабилитирован 10.07.1989 прокуратурой АК
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close