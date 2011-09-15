Маковка (Шаромова) Ольга Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1913
Дата смерти15.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1913
Рождение ребёнка
21.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полозаев Пантелей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.08.1950
Сын: Полозаев Дмитрий Пантелеевич
Отец ребёнка: Полозаев Пантелей Дмитриевич
Бракосочетание
28.10.1953
Смерть
15.09.2011