Маковка (Шаромова) Ольга Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковка (Шаромова) Ольга Афанасьевна

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.06.1913

Дата смерти

15.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1913

Отец: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Мать: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полозаев Пантелей Дмитриевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1950

Сын: Полозаев Дмитрий Пантелеевич

Отец ребёнка: Полозаев Пантелей Дмитриевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
28.10.1953

Муж: Полозаев Пантелей Дмитриевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
15.09.2011
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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