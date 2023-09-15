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Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Место рождения

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.01.1878

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878

Отец: Шеромов Иван Васильевич

Мать: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1898

Жена: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Панкевич Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шаромов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Шаромов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шаромов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаромов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Шаромов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1912

Жена: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: Маковка Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шаромов Евгений Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шаромов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шаромов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, торговец
Место жительства
Неизвестно
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1919
г.Новосибирск
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