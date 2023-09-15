Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Место рожденияд. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения14.01.1878
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Панкевич Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Сын: Шаромов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Дочь: Евгения Афанасьевна
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Сын: Шаромов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Сын: Шаромов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Сын: Шаромов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Афанасия Николаевна
Дочь: Маковка Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна
Сын: Шаромов Евгений Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна
Сын: Шаромов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна
Сын: Шаромов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаромова Людмила Ивановна