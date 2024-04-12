Шаромов Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1910
Дата смерти09.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1910
Рождение ребёнка
05.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна
Рождение ребёнка
31.10.1941
Дочь: Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1994