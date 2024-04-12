Шаромов Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромов Григорий Афанасьевич

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.11.1910

Дата смерти

09.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1910

Отец: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Мать: Шаромова Афанасия Николаевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.10.1941

Дочь: Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаромова Александра Харитоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаромова Александра Харитоновна

Смерть
09.08.1994
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