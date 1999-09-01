Шаромова (Проскурина) Александра Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1912
Дата смерти?.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.10.1941
Дочь: Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1999