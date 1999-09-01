Шаромова (Проскурина) Александра Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова (Проскурина) Александра Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1912

Дата смерти

?.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.10.1941

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаромов Григорий Афанасьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаромов Григорий Афанасьевич

Смерть
?.09.1999
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