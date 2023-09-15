Шаромова (Малкова) Афанасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти12.07.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Панкевич Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шаромов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1903
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шаромов Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шаромов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Шаромов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Смерть
12.07.1911