Шаромова (Малкова) Афанасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова (Малкова) Афанасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

12.07.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Панкевич Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шаромов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Шаромов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шаромов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаромов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Шаромов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.07.1911
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
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