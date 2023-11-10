Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шаромов Николай Афанасьевич
Шаромов Николай Афанасьевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Волчно-Бурлинское
, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
1917
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
1878 г.р.
Мать
Шаромова (Вознесенская) Людмила Ивановна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Мать:
Шаромова Людмила Ивановна
Волчно-Бурлинское
, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1917
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия