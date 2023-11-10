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Шаромов Николай Афанасьевич

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1917

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Мать: Шаромова Людмила Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1917
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