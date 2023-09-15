Шеромов Иван Васильевич
Место рожденияд. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850
д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна
д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1881
Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1884
Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно