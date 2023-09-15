Шеромов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеромов Иван Васильевич

Шеромов Иван Васильевич

Место рождения

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шеромов Василий Ефимович

Мать: Шеромова Васса Алексеевна

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1881

Сын: Шаромов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1884

Сын: Шаромов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close