Шаромова/Шеромова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова/Шеромова Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич

д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1881

Сын: Шаромов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.05.1884

Сын: Шаромов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеромов Иван Васильевич

Смерть
1946
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