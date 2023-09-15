Шаромова/Шеромова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич
д. Малые Шеромовы (Никитинское), Колковская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1881
Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1884
Отец ребёнка: Шеромов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946