Шаромов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884
Рождение ребёнка
15.07.1910
Сын: Шаромов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шаромов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно