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Шаромов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884

Отец: Шеромов Иван Васильевич

Мать: Шаромова/шеромова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1910

Сын: Шаромов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шаромов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шаромов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шаромов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Шаромова Федосья Наумовна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаромова Федосья Наумовна

Смерть
Неизвестно
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