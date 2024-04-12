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Шаромов Владимир Николаевич

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910

Отец: Шаромов Николай Иванович

Мать: Шаромова Федосья Наумовна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаромова Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
17.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаромова Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаромова Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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