Шаромов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910
Рождение ребёнка
18.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаромова Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаромова Матрена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно