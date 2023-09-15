Шаромова (Сунцова) Федосья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1885
Дата смерти?.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1910
Сын: Шаромов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шаромов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1949