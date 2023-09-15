Шаромова (Сунцова) Федосья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова (Сунцова) Федосья Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1885

Дата смерти

?.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1910

Сын: Шаромов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шаромов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шаромов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шаромов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Шаромов Николай Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаромов Николай Иванович

Смерть
?.07.1949
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