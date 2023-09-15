Полозаев Пантелей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозаев Пантелей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1911

Дата смерти

30.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911

Отец: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Мать: Полозаева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковка Ольга Афанасьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.08.1950

Сын: Полозаев Дмитрий Пантелеевич

Мать ребёнка: Маковка Ольга Афанасьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
28.10.1953

Жена: Маковка Ольга Афанасьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
30.04.1983
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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