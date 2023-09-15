Полозаев Пантелей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1911
Дата смерти30.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1911
Рождение ребёнка
21.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковка Ольга Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.08.1950
Сын: Полозаев Дмитрий Пантелеевич
Мать ребёнка: Маковка Ольга Афанасьевна
Бракосочетание
28.10.1953
Смерть
30.04.1983