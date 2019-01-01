село Троельга, село Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Троельга

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3435Троельга (Троильга, Троилжинское), сел.при рч. Троельге.252560142169Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Троельжанская волость
1202. Троельга (Троилжинское), село бывшее государственное, при речках Троельге и Большом Юмыте, дворов 71, жителей 355, волостное правление (уездный город в 25 верстах), Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Троельжанская волость
1) с. Троельга, на р.р. Юмыше и Троельге, прав. церк., зем. шк., библ. попеч. о нар. тр., вол. правл., зем. стан., фельдш. прием по воскресениям, торжки: на Новый Год и в Показать все Троельжанское общество92190209Бывшие государственныеПравославныеРусские25

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Троельжанская волость
село Троельга

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347113Троельгасело57°28'00"56°32'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Троельжанское сельское поселение
57630458101с Троельгасело
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