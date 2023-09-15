Вознесенский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти28.08.1854
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вознесенский Василий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вознесенский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Красивская Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Стукова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1854