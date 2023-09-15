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Вознесенский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

28.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вознесенский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вознесенский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Красивская Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Стукова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вознесеская Ульяна Андреевна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесеская Ульяна Андреевна

Смерть
28.08.1854
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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