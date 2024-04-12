Красивская (Вознесенская) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
16.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1871
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Августа Михайловна
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1880
Сын: Красивский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Красивский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Томская губ.
Рождение ребёнка
27.01.1886
Сын: Красивский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно