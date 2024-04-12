Красивская (Вознесенская) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красивская (Вознесенская) Пелагея Николаевна

Место рождения

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Вознесенский Николай Васильевич

Мать: Вознесеская Ульяна Андреевна

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.10.1868 ст.

Муж: Красивский Михаил Петрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Августа Михайловна

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Красивский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Красивский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Томская губ.
Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Красивский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Красивский Михаил Петрович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
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