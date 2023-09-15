Вознесеская Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти27.01.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вознесенский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Красивская Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Стукова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1892 ст.
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край