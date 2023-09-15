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Вознесеская Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вознесенский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Красивская Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Стукова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Вознесенский Николай Васильевич

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Николай Васильевич

Смерть
27.01.1892 ст.
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
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