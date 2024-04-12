Стукова (Вознесенская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукова (Вознесенская) Мария Николаевна

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Вознесенский Николай Васильевич

Мать: Вознесеская Ульяна Андреевна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Стуков Василий Филаретович

Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна Филаретовна

Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пасшак Валентина Филаретовна

Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.06.1894

Сын: Стуков Павел Филаретович

Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуков Филарет Васильевич

Смерть
1932
Томск, город Томск, Томская область
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