Стукова (Вознесенская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1875
Сын: Стуков Василий Филаретович
Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна Филаретовна
Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пасшак Валентина Филаретовна
Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1894
Отец ребёнка: Стуков Филарет Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932