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(Красивская) Вера Михайловна
(Красивская) Вера Михайловна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
17.08.1888
Пол
Женский
Отец
Красивский Михаил Петрович
Мать
Красивская (Вознесенская) Пелагея Николаевна
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888
Отец:
Красивский Михаил Петрович
Мать:
Красивская Пелагея Николаевна
Томск
, город Томск, Томская область
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