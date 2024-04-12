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(Красивская) Вера Михайловна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

17.08.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888

Отец: Красивский Михаил Петрович

Мать: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
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