Красивский Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1871
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Августа Михайловна
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1880
Сын: Красивский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Красивский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Томская губ.
Рождение ребёнка
27.01.1886
Сын: Красивский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Смерть
05.03.1888