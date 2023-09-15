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Красивский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1868 ст.

Жена: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.08.1871

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Августа Михайловна

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
10.12.1880

Сын: Красивский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Красивский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Томская губ.
Рождение ребёнка
27.01.1886

Сын: Красивский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Красивская Пелагея Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Смерть
05.03.1888
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