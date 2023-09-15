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Красивский Владимир Михайлович

Место рождения

Томская губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

06.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Красивский Михаил Петрович

Мать: Красивская Пелагея Николаевна

Томская губ.
Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Нина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1911

Сын: Красивский Владислав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Алтайский край, с. Тальменка
Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Красивский Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
06.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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