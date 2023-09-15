Красивский Владимир Михайлович
Место рожденияТомская губ.
Дата рождения1883
Дата смерти06.01.1938
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Томская губ.
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: Нина Владимировна
Рождение ребёнка
15.11.1911
Сын: Красивский Владислав Владимирович
Алтайский край, с. Тальменка
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Красивский Евгений Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
06.01.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край