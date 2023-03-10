Понтилеева (Салеева) Харистина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1862
Отец: Салеев Никифор Осипович
Бракосочетание
13.10.1880
В метрической книге церкви села Варыпаевка за 1880 год имеется актовая запись за №9 о бракосочетании села Варыпаевки г-жи Киселевой временнообязанного крестьянина Акинфа Абрамова ,18 лет и онаго же се... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1881
Сын: Понтилеев Григорий Акифьевич
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
01.10.1884
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Евдокия Акинфьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
село Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1887 год имеется актовая запись о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пон... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Наталья Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка за 1889 год имеется актовая запись за №67 о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пантелеева и законной его жены Хри... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1892
Дочь: Алексеева Александра Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
20.08.1894
Сын: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
с.Варыпаевка
В метрической книге села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)за 1894 год имеется актовая запись за №66 о рождении 20 августа у крес... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1896
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Пелагея Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Анастасия Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Рождение ребёнка
28.09.1905
Дочь: Макарова Пелагея Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
В метрической книге церкви села Варыпаевка Саратовского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)имеется актовая запись о рождении у крестьянина села Варыпаев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Акифьевна
Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович
Смерть
Неизвестно