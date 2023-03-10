Понтилеева (Салеева) Харистина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понтилеева (Салеева) Харистина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1862

Отец: Салеев Никифор Осипович

Мать: Салеева Неонила Мироновна

Бракосочетание
13.10.1880

Муж: Понтилеев Акинфий Абрамович

В метрической книге церкви села Варыпаевка за 1880 год имеется актовая запись за №9 о бракосочетании села Варыпаевки г-жи Киселевой временнообязанного крестьянина Акинфа Абрамова ,18 лет и онаго же се... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1881

Сын: Понтилеев Григорий Акифьевич

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Понтилеев Петр Акифьевич

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Евдокия Акинфьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

село Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1887 год имеется актовая запись о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пон... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Наталья Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка за 1889 год имеется актовая запись за №67 о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пантелеева и законной его жены Хри... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1892

Дочь: Алексеева Александра Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

с.Варыпаевка
В метрической книге села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)за 1894 год имеется актовая запись за №66 о рождении 20 августа у крес... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Понтилеев Яков Акифьевич

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Пелагея Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Анастасия Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Рождение ребёнка
28.09.1905

Дочь: Макарова Пелагея Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

В метрической книге церкви села Варыпаевка Саратовского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)имеется актовая запись о рождении у крестьянина села Варыпаев... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Акифьевна

Отец ребёнка: Понтилеев Акинфий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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