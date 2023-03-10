Умер от ран 11.03.1944 Украинская ССР, Запорожская обл., Ново-Троицкий р-н, с. Новониколаевка, 200 м, общее кладбище, могила № 10, 1 ряд, 2 от села

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