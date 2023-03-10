Понтилеев Яков Акифьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1896
Дата смерти11.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яковлев(пантелеев) Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Яковлева Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Яковлев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Яковлева Ксения Дмитриевна
Смерть
11.03.1944
Умер от ран 11.03.1944 Украинская ССР, Запорожская обл., Ново-Троицкий р-н, с. Новониколаевка, 200 м, общее кладбище, могила № 10, 1 ряд, 2 от села
Причина смерти: Погиб на фронте | Общий памятник в учхозе Ершовка Аткарского р-на Саратовской области