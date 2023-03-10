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Понтилеев Яков Акифьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1896

Дата смерти

11.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Яковлев(пантелеев) Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Яковлев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Яковлева Ксения Дмитриевна

Смерть
11.03.1944
Умер от ран 11.03.1944 Украинская ССР, Запорожская обл., Ново-Троицкий р-н, с. Новониколаевка, 200 м, общее кладбище, могила № 10, 1 ряд, 2 от села
Причина смерти: Погиб на фронте | Общий памятник в учхозе Ершовка Аткарского р-на Саратовской области
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