Яковлева Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Яковлев(пантелеев) Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Понтилеев Яков Акифьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Яковлев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Понтилеев Яков Акифьевич

Смерть
Неизвестно
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