Яковлева Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яковлев(пантелеев) Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Понтилеев Яков Акифьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Яковлев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Понтилеев Яков Акифьевич
Смерть
Неизвестно