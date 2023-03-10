Макарова (Пантелеева) Пелагея Акифьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Пантелеева) Пелагея Акифьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1905

Дата смерти

10.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

В метрической книге церкви села Варыпаевка Саратовского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)имеется актовая запись о рождении у крестьянина села Варыпаев... Показать все
Крещение
29.?.1905
Обряд крещения совершил священник Василий Смирнов.Псаломщик Николай Введенский.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Макаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Геннадий

Отец ребёнка: Макаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Отец ребёнка: Макаров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Петр

Смерть
10.01.1981
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