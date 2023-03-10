Макарова (Пантелеева) Пелагея Акифьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1905
Дата смерти10.01.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905
В метрической книге церкви села Варыпаевка Саратовского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)имеется актовая запись о рождении у крестьянина села Варыпаев... Показать все
Крещение
29.?.1905
Обряд крещения совершил священник Василий Смирнов.Псаломщик Николай Введенский.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Макаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Геннадий
Отец ребёнка: Макаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Макаров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Петр
Смерть
10.01.1981