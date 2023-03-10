Макаров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Геннадий
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно