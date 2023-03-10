Макаров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Петр

Макаров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Петрович

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Геннадий

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Акифьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагея Акифьевна

Смерть
Неизвестно
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