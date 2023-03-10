Понтилеев Григорий Акифьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1881
Рождение ребёнка
22.10.1900
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Владимировна
Смерть
Неизвестно