Понтилеев Григорий Акифьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понтилеев Григорий Акифьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1881

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

Рождение ребёнка
22.10.1900

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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