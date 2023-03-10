Салеева Неонила Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1836
Отец: Мирон Семенов
Мать: Параскева Григорьевна
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
01.05.1858
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Рождение ребёнка
12.07.1862
Дочь: Понтилеева Харистина Никифоровна
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Салеев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Решетова Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Рождение ребёнка
01.10.1884
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салеев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович
Смерть
Неизвестно