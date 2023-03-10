Салеева Неонила Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалеева Неонила Мироновна

Салеева Неонила Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1836

Отец: Мирон Семенов

Мать: Параскева Григорьевна

Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
01.05.1858

Сын: Солеев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
12.07.1862

Дочь: Понтилеева Харистина Никифоровна

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Салеев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Решетова Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Салеев Петр Никифорович

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салеев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Салеев Никифор Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close