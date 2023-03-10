Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Григорий Родионович
Бракосочетание
26.10.1824
Муж: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
14.08.1834
Дочь: Марья Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
24.10.1836
Дочь: Салеева Неонила Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
19.02.1839
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1841
Дочь: Матрена Миронова
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
03.01.1844
Дочь: Татьяна Миронова
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тихон Миронов
Отец ребёнка: Мирон Семенов
Смерть
Неизвестно