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Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Григорий Родионович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1824

Муж: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
14.08.1834

Дочь: Марья Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
24.10.1836

Дочь: Салеева Неонила Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
19.02.1839

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
22.03.1841

Дочь: Матрена Миронова

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
03.01.1844

Дочь: Татьяна Миронова

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тихон Миронов

Отец ребёнка: Мирон Семенов

Смерть
Неизвестно
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