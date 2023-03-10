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Тихон Миронов
Тихон Миронов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мирон Семенов
1809 г.р.
Мать
Параскева Григорьевна
Около 1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Мирон Семенов
Мать:
Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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