Иван Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мирон Семенов

Мать: Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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