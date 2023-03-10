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Салеев Никифор Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1835

Отец: Салеев Осип Антонов

Мать: Дарья Прокофьевна

Бракосочетание
08.02.1853

Жена: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
01.05.1858

Сын: Солеев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
12.07.1862

Дочь: Понтилеева Харистина Никифоровна

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Салеев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Решетова Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Салеев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салеев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна

Смерть
Неизвестно
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