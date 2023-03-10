Салеев Никифор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1835
Отец: Салеев Осип Антонов
Мать: Дарья Прокофьевна
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
01.05.1858
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Рождение ребёнка
12.07.1862
Дочь: Понтилеева Харистина Никифоровна
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Салеев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Решетова Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Рождение ребёнка
01.10.1884
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салеев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Салеева Неонила Мироновна
Смерть
Неизвестно