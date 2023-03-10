Салеев Осип Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Салеев Антон Иванов
Мать: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
02.02.1835
Мать ребёнка: Дарья Прокофьевна
Рождение ребёнка
25.10.1843
Сын: Салеев Косьма Осипов
Мать ребёнка: Дарья Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно