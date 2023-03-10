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Салеев Осип Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Салеев Антон Иванов

Мать: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
02.02.1835

Сын: Салеев Никифор Осипович

Мать ребёнка: Дарья Прокофьевна

Рождение ребёнка
25.10.1843

Сын: Салеев Косьма Осипов

Мать ребёнка: Дарья Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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