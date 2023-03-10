(Пантелеева) Евдокия Акинфьевна
Место рождениясело Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии
Дата рождения01.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887
село Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1887 год имеется актовая запись о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пон... Показать все
Крещение
02.03.1887
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин собственник Михаил Никифоров Салеев и крестьянская девица Марина Никифорова Салеева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно