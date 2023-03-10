(Пантелеева) Евдокия Акинфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пантелеева) Евдокия Акинфьевна

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Место рождения

село Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

01.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

село Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1887 год имеется актовая запись о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пон... Показать все
Крещение
02.03.1887
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин собственник Михаил Никифоров Салеев и крестьянская девица Марина Никифорова Салеева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силеверстов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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