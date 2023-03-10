Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Место рожденияс.Варыпаевка
Дата рождения20.08.1894
Дата смерти09.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894
с.Варыпаевка
В метрической книге села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)за 1894 год имеется актовая запись за №66 о рождении 20 августа у крес... Показать все
Крещение
21.08.1894
село Варыпаевка
Священник Иоанн Знаменский,псаломщик Георгий Смирнов.Восприемники-аткарский мещанин Петр Федорович Решетов и дочь Ивана Никифоровича Солеева девица Татьяна Ивановна
Бракосочетание
23.10.1913
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Яковлев Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1921
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1925
Дочь: Горковенко Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: Резниченко Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Чеснокова Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна
Смерть
09.07.1978
Причина смерти: Сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище,уч.21