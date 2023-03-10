Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

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Место рождения

с.Варыпаевка

Дата рождения

20.08.1894

Дата смерти

09.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

с.Варыпаевка
В метрической книге села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии(в настоящее время Аткарского района Саратовской области)за 1894 год имеется актовая запись за №66 о рождении 20 августа у крес... Показать все
Крещение
21.08.1894
село Варыпаевка
Священник Иоанн Знаменский,псаломщик Георгий Смирнов.Восприемники-аткарский мещанин Петр Федорович Решетов и дочь Ивана Никифоровича Солеева девица Татьяна Ивановна
Бракосочетание
23.10.1913

Жена: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Яковлев Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1921

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1925

Дочь: Горковенко Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: Резниченко Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Чеснокова Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Яковлева Ирина Алексеевна

Смерть
09.07.1978
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище,уч.21
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