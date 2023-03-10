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(Пантелеева) Наталья Акифьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1889

Дата смерти

25.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1889

Отец: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать: Понтилеева Харистина Никифоровна

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка за 1889 год имеется актовая запись за №67 о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пантелеева и законной его жены Хри... Показать все
Крещение
04.?.1889
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин Василий Никифоров Салеев и крестьянина Михаила Никифорова Салеева жена Ирина Иванова.
Смерть
25.12.1894
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