(Пантелеева) Наталья Акифьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1889
Дата смерти25.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1889
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка за 1889 год имеется актовая запись за №67 о рождении у крестьянина собственника села Варыпаевки Акинфия Абрамова Пантелеева и законной его жены Хри... Показать все
Крещение
04.?.1889
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин Василий Никифоров Салеев и крестьянина Михаила Никифорова Салеева жена Ирина Иванова.
Смерть
25.12.1894