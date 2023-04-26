Гущин Федот Петрович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти16.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Гущин Пётр Родионович
Сын: Гущин Иван Федотович
Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна
Дочь: (Гущина) Просковья Федотовна
Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна
Дочь: (Гущина) Анна Федотовна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Дочь: Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Дочь: Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна