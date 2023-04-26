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Гущин Федот Петрович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гущин Пётр Родионович

Мать: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1842

Жена: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Сын: Гущин Иван Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1844

Дочь: (Гущина) Просковья Федотовна

Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Гущин Андрей Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1848

Дочь: (Гущина) Анна Федотовна

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Гущин Василий Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Степан Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Гущин Кирилл Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1863

Сын: Гущин Леонтий Федотович

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.12.1882
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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