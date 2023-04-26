Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

22.08.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Стюклин Иван Яковлевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1842

Муж: Гущин Федот Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Сын: Гущин Иван Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1844

Дочь: (Гущина) Просковья Федотовна

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Гущин Андрей Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.08.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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