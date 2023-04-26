Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти22.08.1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Стюклин Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1842
Муж: Гущин Федот Петрович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1843
Сын: Гущин Иван Федотович
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1844
Дочь: (Гущина) Просковья Федотовна
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
До 1846
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Смерть
22.08.1847