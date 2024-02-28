- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Юрий Старкин/ВыползовоРеконструкцияhttps://vk.com/club218720354
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1454Выползово, д. вл.при озере.121111134414470Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
943. Выползова, деревня бывшая владельческая, при озере Запрудном, дворов 153, жителей 864
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
368Выползово, дер., при озере Выползовском; н. р.234115240765860
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56937Выползовосело53°17'с.ш.50°07'в.д.N-39-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614440106с Выползовосело