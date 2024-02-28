село Выползово, село Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Выползово

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Юрий Старкин/ВыползовоРеконструкцияhttps://vk.com/club218720354

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1454Выползово, д. вл.при озере.121111134414470
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Рожественская волость
943. Выползова, деревня бывшая владельческая, при озере Запрудном, дворов 153, жителей 864

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Рождественская волость
368Выползово, дер., при озере Выползовском; н. р.234115240765860

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56937Выползовосело53°17'с.ш.50°07'в.д.N-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Рождествено
36614440106с Выползовосело
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