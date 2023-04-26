Гущин Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения17.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843
Бракосочетание
20.01.1863
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Гущин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна
Бракосочетание
17.10.1876
Рождение ребёнка
20.04.1878
Дочь: Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна
Смерть
Неизвестно