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Гущин Иван Федотович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843

Отец: Гущин Федот Петрович

Мать: Гущина (Стюклина) Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Гущин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1876

Жена: Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1878

Дочь: Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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